Steun van president loont: Peruviaanse spits mag ondanks cocaïne-verhaal toch naar WK

Peru zal op het WK in Rusland kunnen rekenen op de diensten van aanvoerder Paolo Guerrero. De aanvaller dreigde het toernooi te missen door een dopingschorsing, maar kreeg donderdag goed nieuws van het Federale Hof van Beroep in Zwitserland. Dat orgaan besliste in te gaan op de vraag van Guerrero om zijn schorsing te bevriezen tot na het WK.

Guerrero testte in oktober positief op benzoylecgonine, een stimulerend middel dat in cocaïne wordt verwerkt, na een WK-kwalificatieduel in Argentinië. Hij werd in eerste instantie zes maanden geschorst, maar na een beroep van het Wereldantidopingagentschap WADA werd die straf door het Internationaal Sporttribunaal TAS verzwaard tot veertien maanden. Guerrero (87 caps, 33 goals) dreigde zo het WK te missen en stapte daarom naar de federale rechter in Zwitserland, zijn laatste redmiddel.

Zelfs president Martin Vizcarra mengde zich in het debat: “Deze schorsing is buitenproportioneel en oneerlijk. Onze minister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur willen Paolo helpen in zijn juridische strijd.”

En dat bleek dus te helpen: het TAS liet eerder vandaag/donderdag verstaan “geen bezwaar te hebben” als de rechter de schorsing tijdelijk zou bevriezen, en dat gebeurde nu dus ook.

Peru kan dus over zijn 34-jarige aanvoerder beschikken op het WK. Op 16 juni speelt het Zuid-Amerikaanse land in groep C tegen Denemarken. Daarna wachten duels tegen Frankrijk (21 juni) en Australië (26 juni).