Twee cultbeautymerken komen naar België

Beautyfans kunnen binnenkort (nieuwe crèmes) in hun handen wrijven: twee hippe merken komen naar ons land. Het gaat om het Australische Aesop, dat inzet op natuurlijke verzorging. Daarnaast opent de Koreaanse webshop Honeysu een eerste fysieke winkel op Belgische bodem.

De eenvoudige flesjes handzeep- en lotion van Aesop kom je weleens tegen in de strak vormgegeven toiletten van restaurants zoals Graanmarkt 13 in Antwerpen. De producten zijn samengesteld op basis van botanische extracten, die worden geselecteerd om hun effect op de huid en het haar. De flesjes hebben allemaal een kruidig parfum en waren al te koop in enkele geselecteerde shops in ons land, maar nu komt er dus een eigen winkel. Die zal ondergebracht worden in een pand op de hoek van de Kammenstraat en de Lombardenvest in Antwerpen. Over de exacte opening zijn nog geen verdere details bekend.

Foto: IG

Fans van Koreaanse beauty - kortweg Kbeauty genaamd - kunnen vanaf zaterdag 2 juni wel al naar Brussel. Naar de Kolenmarkt 75 om precies te zijn. Daar opent de eerste fysieke, Belgische winkel van de populaire webshop Honeysu de deuren. Online kon je de producten - denk tissuemaskers en serums die gemaakt worden in Seoel - al kopen, maar nu kun je ze ook echt gaan testen. In de winkel kun je bovendien ook vragen naar een huidanalyse.