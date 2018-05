Videoboodschap van Parkland-schutter vrijgegeven: “Mijn doel is 20 mensen”

Het Amerikaanse gerecht heeft een videoboodschap vrijgegeven waarin Nikolas Cruz zijn massamoord aankondigt. De 19-jarige leerling schoot op 14 februari 17 mensen dood in de Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida). Op de beelden zegt Cruz onder meer hoe hij minstens twintig mensen wil neerschieten.

Op 14 februari van dit jaar stond de tijd even stil in de Amerikaanse staat Florida, en bij uitbreiding in het hele land. Een 19-jarige ex-student drong met een semi-automatisch wapen de Marjory Stoneman Douglas High School binnen. Hij doodde er 17 studenten. De schutter, Nikolas Cruz, kon wegvluchten, maar werd nadien opgepakt. Nu pas heeft het gerecht een videoboodschap vrijgegeven waarin is te zien en horen hoe Cruz zich voorbereidt op de schietpartij. “Mijn doel is twintig mensen, dat moet wel lukken denk ik”, klinkt het onder meer in de huiveringwekkende boodschap.

Het schietincident, toen al het achtste op nog geen twee maanden tijd in de States, deed de discussie rond het wapenbeleid in de VS opnieuw hoog oplaaien. Zo kwam er ook een studentenbeweging op gang die massaal protesteerden en een grote mars startten.

“Mijn naam is Nik, en ik word de volgende school shooter”

De schutter maakt meteen zijn bedoelingen duidelijk in de videoboodschap die hij zelf opnam: “Ik ben Nik, en ik ga de volgende ‘school shooter’ worden van 2018,” zegt hij. “Mijn doel is minstens twintig mensen. Met aan AR-15 en een paar ‘tracer’ kogels, dat kan wel lukken, denk ik.” Het lukt hem nét niet, Cruz schoot 17 mensen neer voor hij op de vlucht ging. Een erg hoge tol. “Het wordt een grote gebeurtenis”, gaat de jonge schutter die zichzelf moeiteloos filmt verder. “Als je me in het nieuws ziet, zullen jullie allemaal weten wie ik ben.” Hij voegt er al lachend aan toe “dat jullie allemaal gaan sterven”.

Foto: AP

“Ik ben eenzaam, ik ben niets”

“Vandaag is de dag van mijn massamoord”, klinkt het in een tweede videoclip. “Alle kinderen op school zullen rennen uit angst en zich verstoppen voor de toorn van mijn kracht. Ze zullen weten wie ik ben.” Vooral dat laatste schijnt belangrijk te zijn voor Cruz. Zo gaat hij nog door over zijn eenzaamheid, over hoe hij niets of niemand betekent. “Mijn leven is niets, het heeft geen betekenis. Ik haat alles.”

De voormalige student van de Douglas High School zegt ook nog dat hij het heeft gehad met mensen die hem een idioot en een dommerik noemen. “Maar jullie zijn allemaal dom. En gebrainwasht door de politieke campagnes van de overheid.”

“Mijn liefde voor jou, Angie, zal nooit verdwijnen”, zegt Cruz, vermoedelijk gericht aan een meisje waar hij verliefd op is. “Hopelijk zien we elkaar opnieuw in het hiernamaals. Op een dag sterven we allemaal.” In een derde en finale videoclip staat de 19-jarige jongeman klaar om een Uber te nemen richting de school waar het bloedbad plaatsvond.

Gedragsproblemen

Dat Nikolas Cruz zijn voormalige medestudenten zou neerschieten, kon niemand raden. Wel beschreef zijn naaste omgeving hem als iemand met gedragsproblemen. Sinds de dood van zijn moeder, in november 2017, woonde Cruz bij het gezin van een vriend in Broward County. Hij zou ook professionele hulp krijgen in een naburig ziekenhuis voor zijn geestelijke gezondheid.

Cruz tijdens de rechtszitting. Foto: EPA-EFE

De jongen kwam eerder naar school met wapens, zo werd hij al eens weggestuurd met een rugzak vol messen. Aan een wapen geraken is in de Verenigde Staten geen probleem, en dus verzamelde Cruz een hele collectie. Hij liep er mee rond en poseerde er graag mee op sociale media.

Ondertussen werd Cruz in de rechtbank officieel in verdenking gesteld voor 17 moorden, 17 keer doodslag met voorbedachten rade. Hij hield tijdens de uitspraak zijn hoofd naar beneden, keek naar de grond, ineengedoken. Behalve een ‘ja mevrouw’ toen de rechter vroeg om zijn naam te bevestigen, zei hij amper iets.