Chadli is nog niet zeker van plek op WK maar rekent op zijn troef, Meunier mikt “minstens op halve finale”

Nacer Chadli is één van de spelers die deze week nog strijdt voor zijn plaats bij de definitieve selectie van 23 spelers voor het WK. Na een horrorseizoen bij West Brom met drie blessures en amper speelminuten is hij al blij dat hij bij de voorselectie zit. “Ik heb er even voor gevreesd.”

99 minuten. Dat is het schamele aantal speelminuten dat Nacer Chadli na Nieuwjaar op zijn teller heeft staan. En toch zit hij in de voorlopige selectie van Roberto Martinez. Omdat de Spanjaard hem zo graag heeft. En omdat hij op drie verschillende posities kan spelen. “Ik heb gevreesd om er niet bij te zijn”, zegt Chadli. “Het was een heel moeilijk seizoen voor mij. Ik heb drie knieblessures gehad. Waarvan twee dezelfde. Maar ik heb hard gewerkt, ben teruggekomen en nu ben ik blij dat ik bij de 28 geselecteerden ben. Iedereen heeft zijn kans om bij de 23 te zijn. We hebben allemaal goed getraind en zaterdag is er nog de match tegen Portugal. Dan zien we wel. Het is in mijn voordeel dat ik op verschillende posities kan spelen.”

Chadli is er vooral bij omdat hij op de twee zogenaamde ‘wingbacks’-posities goede wedstrijden speelde. “Als ik in het verleden niet goed gepresteerd zou hebben bij de nationale ploeg zou ik er nu niet bij zijn na zo’n seizoen. Maar ik ben fit en klaar voor het WK. Daar mag je zeker van zijn. De laatste weken heb ik heel hard gewerkt om op hetzelfde niveau te komen als de anderen die tot vijftig matchen hebben gespeeld dit seizoen.”

In Engeland gaan de geruchten dat Nacer Chadli na het WK vertrekt bij West Brom. “Of ik mijn laatste wedstrijd met West Brom heb gespeeld? Geen idee. Ik focus nu op de match tegen Portugal. Dan zal ik zien of ik deel uitmaak van de definitieve groep. Ik heb tegen mijn makelaar gezegd om me niets over transferdossiers te zeggen voor het einde van het WK. Tijdens mijn vakantie zien we wel waar mijn toekomst ligt.”

Foto: Photo News

Thomas Meunier mikt “minstens op de halve finale”

Thomas Meunier wil niet over een mogelijke wereldtitel praten, maar is wel duidelijk over zijn ambities in Rusland. “De halve finale is een verplichting”, zei hij tijdens de persconferentie.

Thomas Meunier staat aan de vooravond van zijn eerste wereldbeker. Vier jaar geleden in Brazilië zat hij nog in België voor de televisie. In Frankrijk mocht hij al proeven van het EK en intussen is hij een certitude bij de Rode Duivels. Eentje met recht van spreken, dus. “De halve finale bereiken is voor mij het grote doel”, zegt Meunier. “Het is nu hét moment voor deze Belgische ploeg. We zijn al lang samen met deze jongens. We hebben geen keuze meer. We moeten tijdens de wereldbeker presteren. Dat is bijna een verplichting. We hebben alles in handen om iets mooi te presteren.”

Zijn ploegmaat Maxwell heeft in de Braziliaanse pers gezegd dat België de verrassing van het tornooi zal zijn. Thomas Meunier: “Maxwell heeft gelijk, hé. Hij is een grote voetbalkenner en ik moet chauvinistisch zijn, hé (lacht). Maar serieus, wij hebben veel kwaliteit en een goede groep. We stonden al in twee kwartfinales. Na dit tornooi is er misschien nog één Europees kampioenschap met deze groep. Want jongens als Vincent, Jan en Mousa worden daarna alweer wat ouder.”

Meunier voelt zich de laatste twee jaar zeer goed bij de Rode Duivels. “Ik heb gehoord dat Romelu gezegd heeft dat ik het meeste progressie heb gemaakt sinds Martinez bondscoach is. Daar bedank ik hem voor (lacht). Ik voel me hier goed bij de nationale ploeg. Ik heb een ander statuut gekregen. Ik krijg veel vrijheid van Martinez, ook offensief mag ik mijn gang gaan waardoor ik al wat goals maakte en assists gaf.”