Lessenmarathon SAB brengt 3.000 euro op

Bree - Naar jaarlijkse traditie gaven 33 leerlingen van het vierde jaar Economie van het Sint-Augustinusinstituut ook dit jaar weer het beste van zichzelf tijdens hun lessenmarathon. Op woensdag 9 mei werd de marathon afgesloten en schonken de leerlingen hun sponsorgeld, maar liefst 3.000 euro, aan de Mediclowns.

24 uur lang volgden ze lessen economie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, sterrenkijken, ontvingen ze Dirk Schreurs van Infrax en Gert Everts van de brandweer en gingen ze op bedrijfsbezoek achter de schermen van Center Parcs Erperheide in Peer. Ook Klass Clerkx kwam rond middernacht even langs voor een chocoladeworkshop met Visserchocolade.

Uiteraard was er ook tijd om samen te koken en te eten. De marathon werd op woensdag 9 mei afgesloten met een officieel gedeelte waarbij de leerlingen 3.000 euro sponsorgeld overhandigden aan Eddy Smits, vertegenwoordiger van Mediclowns vzw, een organisatie die zieke kinderen bezoekt in het ziekenhuis, instelling of thuis. Daarna was er nog een spannende quiz waaraan ook ouders en sympathisanten deelnamen. Ook deze editie was weer een groot succes.