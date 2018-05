Volgens tennislegende John McEnroe ontbreekt David Goffin één eigenschap om zich met de allerbesten te meten

David Goffin is een speler met veel klasse en talent maar om zich met de allerbesten te meten, komt hij kracht tekort. Dat vindt toch althans John McEnroe, die Belgiës nummer 1 op Roland Garros hoogstens de kwartfinales ziet bereiken.

“Goffin is voor zijn lengte een buitengewone speler. Hij heeft enorm veel talent en is ongetwijfeld een van de jongens die het meest zuiver op de bal slaan. Hij weet duidelijk waar hij mee bezig is op het terrein, op welke ondergrond hij ook staat. Hij is intelligenter en sneller dan de meeste spelers, maar hij komt kracht tekort om te wedijveren met de besten. De reuzen van het circuit, genre Del Potro en Isner, kunnen hem met hun zware slagen van het terrein meppen. En dan zijn er nog de Rafa’s en de Djokovics die hem kunnen uitputten”, zegt de Amerikaan.

Goffin (ATP 9) speelt vrijdag om een plaats in de achtste finales tegen de Fransman Gael Monfils (ATP 37). Als hij nog twee matchen wint, doet de Luikenaar even goed als in 2016. Toen zat hij bij de laatste acht in Parijs. Nog beter doen wordt volgens McEnroe, zelf finalist op Roland Garros in 1984, een (te) zware opdracht.

“Ik ken zijn loting niet uit het hoofd maar ik denk dat Novak in zijn tabelhelft zit en er zijn nog kwaaie klanten. Ik geloof dat hij de kwartfinales kan bereiken maar het zou mij verbazen als hij dan nog doorstoot. Maar gezien wat hem vorig jaar hier overkwam (opgave na een omgeslagen enkel, red) en daarna zijn blessure in Rotterdam (na een bal in het oog, red), hoop ik dat hij zich hier kan onderscheiden. Hij heeft duidelijk zijn plaats in de top tien.”