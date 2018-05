ROLAND GARROS. Muguruza stoot zonder veel moeite door, Cilic heeft vier sets nodig

Niet alleen de Belgen Elise Mertens, Ruben Bemelmans en Alison Van Uytvanck kwamen vandaag in actie in Parijs. Garbine Muguruza (WTA 3) heeft zich donderdag zonder veel moeite geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van Roland Garros. Bij de mannen had Marin Cilic (ATP 4) vier sets nodig. Een overzicht van de hoogtepunten van dag vijf.

Garbine Muguruza (WTA 3) versloeg in de tweede ronde de Française Fiona Ferro (WTA 257) in twee sets: 6-4 en 6-3. De wedstrijd duurde een uur en 27 minuten.

De 24-jarige Muguruza won dit seizoen nog maar een WTA-toernooi, in het Mexicaanse Monterrey. In 2017 was ze wel de sterkste op Wimbledon en een jaar daarvoor pakte ze de eindzege op Roland Garros. Vorig jaar strandde Muguruza in de achtste finales tegen de Française Kristina Mladenovic.

In de derde ronde neemt Muguruza het op tegen de Australische Samantha Stosur (WTA 90), die in 2010 de finale op Roland Garros verloor van de Italiaanse Francesca Schiavone, of de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 28).

Marin Cilic heeft vier sets nodig tegen Hubert Hurkacz

De Kroaat Marin Cilic (ATP 4) versloeg in de tweede ronde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 188) in vier sets: 6-2, 6-2, 6-7 (3/7) en 7-5. De wedstrijd duurde twee uur en 53 minuten.

Cilic, die in 2014 de US Open won, kon dit seizoen nog geen enkel ATP-toernooi op zijn naam schrijven. Vorig jaar strandde de 29-jarige Kroaat op Roland Garros in de kwartfinales tegen de Zwitser Stan Wawrinka. Dat was ook meteen zijn beste resultaat in Parijs.

In de derde ronde neemt Cilic het op tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 46). Die versloeg donderdag in zijn tweede ronde de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 71) in vier sets: 4-6, 7-6 (7-5), 6-2 en 6-2. Het wordt de vijfde ontmoeting tussen Cilic en Johnson. De vorige vier duels werden telkens gewonnen door de Kroaat.