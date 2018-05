Genk -

Op het Thorpark in Waterschei (Genk) is donderdag het tweede onderzoeksgebouw van EnergyVille geopend. In de nieuwe labo’s wordt onderzoek gedaan naar de nieuwe generatie van zonnepanelen en batterijen. Er werken nu 20 wetenschappers van de Universiteit Hasselt en 50 van het IMEC uit Heverlee.