Ham -

Op de E313 was donderdagnamiddag in de richting van Lummen de rijbaan grotendeels versperd door een ongeval. Dat gebeurde omstreeks 13.45 uur ter hoogte van Ham. Het verkeer moest er een uur lang over de pechstrook, wat voor een file zorgt. In die file gebeurde voorbij het tankstation een tweede ongeval. Daardoor was het aanschuiven vanaf Geel.