Houtafdeling THHI werkt samen met renovatiespecialist

Tessenderlo - Dit schooljaar werkt de houtafdeling van het Technisch Heilig-Hartinstituut nauw samen met renovatiespecialist Luc Vandebroek uit Deurne (Diest). Iedere week draait een leerling van het zesde jaar houtbewerking vijf dagen lang mee in het bedrijf.

Elke week krijgt een andere leerling de kans om mee te werken aan het volledige proces, van uitbreken tot monteren en het afwerken van de ramen en deuren. “Het plaatsen van ramen en deuren kwamen te weinig aanbod in het lessenpakket van onze houtbewerkers, daarom zijn we erg blij met deze mooie kans die we krijgen van Luc Vandebroek”, verduidelijkt vakleerkracht Freddy Maes. “Bovendien is het leerrijk dat de leerlingen het volledige proces kunnen meevolgen. Drie van de vier monteurs waarover het bedrijf beschikt, zijn trouwens oud-leerlingen van het THHI”, gaat Maes met de nodige trots verder. “Vorig schooljaar studeerde zoon Tim Vandebroek af in onze school.”

“We zijn heel tevreden over de leerlingen. Anders hadden we ook niet zoveel oud-leerlingen in dienst”, vult zaakvoerder Luc Vandebroek aan. “We werken voornamelijk met aluminium en PVC, minder met hout, daarom voorzien we voor hen een opleiding. Via een stage of vakantiewerk laat ik de leerlingen proeven van het werk zodat ze onmiddellijk ondervinden of het hen ligt. Een bijkomend voordeel voor is dat de meeste onder hen kunnen werken binnen een straal van 25 km.”