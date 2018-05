Geens onder vuur na aanslag Luik: “Ben ik straks nog minister? Wie weet”

Minister van Justitie Geens (CD&V) ligt onder vuur na de aanslag in Luik. Donderdagochtend raakte bekend dat een cipier twee dagen voor het penitentiair verlof van Benjamin Herman nog een alarmerend rapport indiende. Daarin waarschuwde de cipier voor de radicalisering van de man. Coalitiepartner Open VLD eist nu antwoorden, de oppositiepartij Vlaams Belang eist zijn ontslag.

Sinds de aanslag in Luik staat minister Geens in het oog van de storm. Woensdag verklaarde hij zich “verantwoordelijk” te voelen en dat een “gewetensonderzoek” op zijn plaats is.

Donderdag raakte bekend dat de schutter van Luik twee dagen voor zijn moordpartij nog genoemd werd in een alarmerend rapport van een cipier. Volgens de kranten van Sudpresse staat in dat rapport dat Herman omging met een uiterst gevaarlijke en geradicaliseerde gevangene. Nog volgens dat rapport had de gevangen in kwestie, Yasine D., een merkbare invloed op Herman.

LEES OOK.Cipier maakte twee dagen voor penitentiair verlof Benjamin Herman nog alarmerend rapport

Bovendien raakte ook bekend dat de naam van Herman in twee rapporten van staatsveiligheid opdook, al waren die volgens minister Geens slechts ‘zijdelings’.

Twee dagen voor de aanslag in Luik, stelde een cipier een alarmerend rapport op over Benjamin Herman. Foto: Sudpresse

Geens laconiek

Niet verwonderlijk klinkt er danig wat kritiek. Oppositiepartij Vlaams Belang eist het ontslag van de minster. Bij de coalitiepartners klinkt wel wat kritke. Zo pleit N-VA voor een volledig nieuwe aanpak: “Sluit geradicaliseerde gevangenen onmiddellijk op in een aparte vleugel en volgens een apart gevangenisregime”, aldus N-VA-Kamerlid Koen Metsu. “Andere criminelen mogen niet in contact komen met dit dodelijke ideologische vergif.”

Open VLD eist antwoorden: “Wij stellen ons veel vragen”, zegt Kamerlid Carina Van Cauter donderdagochtend op Radio 1. “Hoe is het kunnen gebeuren dat iemand die ernstige feiten heeft gepleegd en veroordeeld is, toch is ontvlucht en opnieuw feiten heeft gepleegd. Hoe is het mogelijk dat zo iemand niet in de gevangenis zit?”

Een gelijkaardige boodschap is te horen bij vicepremier Alexander De Croo. “We moeten uitzoeken wat er is fout gelopen, want er zijn nieuwe elementen opgedoken”, zegt hij aan VTM. De vicepremier beklemtoont dat hij de minister niet wil viseren, maar wel een grondige evaluatie wil van het beleid.

De CD&V’er zelf blijft op de vlakte. Is hij vanavond nog minister van Justitie? “Wie weet”, aldus een laconieke Geens aan VTM. “Ik ben politiek verantwoordelijk, maar niet persoonlijk, dat is alles wat ik daarop te zeggen heb.”

Vragenuurtje in de kamer

Donderdagnamiddag staat in de Kamer een vragenuurtje gepland. Verwacht wordt dat de oppositie premier Michel (MR) en Geens danig op de rooster gaat leggen.