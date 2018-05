Paris Jackson verklapt waarom ze wegliep tijdens modeshow Dior

De Amerikaanse Paris Jackson, dochter van wijlen Michael Jackson, is het boos afgetrapt tijdens de meest recente modeshow van Dior in Chantilly. De 20-jarige ster heeft nu op het voorval gereageerd via Twitter.

Paris Jackson schrijft dat ze niet boos was, eerder overrompeld en een beetje verdrietig. “Ik ben stilletjes rechtgestaan en weggegaan. Ik deed mijn best om geen scène te maken”, staat er te lezen. Waarom ze het defilé vroegtijdig verliet? “Ik sta niet achter iets als dieren met de zweep worden geslagen. Ik wil hiermee geen vijanden maken in de modewereld, maar ik zal wel altijd mezelf blijven”, staat er nog bij.

Foto: Photo News

Een situatieschets: de cruise collectie van het Franse modehuis Dior was een eerbetoon aan de Escaramuzas, Mexicaanse paardrijdsters. Tijdens het defilé kwamen dames te paard tevoorschijn in de Dior-manège om een act op te voeren. Daarbij werden de dieren met de zweep begeleid. Paris hoopt, en heeft er zelfs een goed oog in, dat alle luxueuze modemerken binnenkort wreedheid tegen dieren zullen bannen. “Daar zouden we allemaal erg enthousiast over moeten zijn”, besloot ze in een tweet.

to be clear, i did not “storm out” of the show. i quietly got up and walked out trying my hardest to not cause a scene, because i do not support animals being branded and whipped. not trying to become enemies in the fashion world in any way, but i will always be myself. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 29 mei 2018

furthermore, i was not ‘enraged,’ just taken by surprise and a little heartbroken. and i have no doubt that all high end fashion brands will soon switch over to no-fur and anti animal cruelty, as that seems to be the pattern here. and we should all be very excited about that! :) — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 30 mei 2018

Model en fashionista Alexa Chung zag er duidelijk geen graten in. Zij plaatste een vertraagd filmpje van de paarden op haar Instagrampagina. “Badass”, schreef ze erbij.