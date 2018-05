Ouderkoepel bindt strijd aan met luxeverzuim op laatste schooldag(en)

Elk jaar kloppen ouders aan bij de schooldirecteur met de vraag of hun kinderen de laatste schooldag of -dagen afwezig mogen zijn. Vervroegd op vakantie vertrekken is echter geen geldige reden om afwezig te zijn op school. De Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, kortweg VCOV, de ouderkoepel van het vrij onderwijs, wil daar wat aan doen.

De VCOV heeft een affiche ontworpen met de boodschap “Aanwezig tot de laatste bel? Fijn dat je bij ons bent tot en met 29 juni”. Die is naar zo’n 2.200 scholen van het katholieke net verstuurd met de vraag ze op een goed zichtbare plaats uit te hangen. Zo krijgen de leerlingen alvast de boodschap mee dat ze tot op de laatste schooldag in de school verwacht worden.

“De druk op scholen is groot. Zij worden verwacht de laatste dagen zinvol in te vullen, maar moeten tegelijk ook examenresultaten bespreken, adviezen formuleren, het nieuwe schooljaar voorbereiden... Voor ouders lonkt de vakantie en een vlucht eerder maakt vaak een groot verschil in prijs. Vertrekken vóór de grote uittocht kan veel uren fileleed besparen”, aldus de ouderkoepel in een persbericht donderdag.

Belangrijke dagen

Toch roept de VCOV ouders op om hun kinderen tot en met de laatste schooldag naar school te laten gaan. De laatste dagen zijn belangrijk om het schooljaar met de klasgroep te kunnen afsluiten, er worden nog oudercontacten georganiseerd en het getuigt ook van respect voor het schoolteam. Bovendien is de vakantietijd in de latere werksituatie ook niet naar eigen goeddunken in te vullen.

Circa 2.200 scholen van het vrij onderwijs kregen de voorbije dagen de nieuwe affiche van VCOV in hun mailbox met de vraag ze op een zichtbare plaats op te hangen of ze digitaal te verspreiden naar de leerlingen en hun ouders toe. De boodschap luidt: “Fijn dat je bij ons bent tot en met 29 juni! “.

“Let wel, het gaat om een kleine minderheid van ouders die hun kinderen van school weghouden, ongeveer twee op de honderd, maar evengoed vinden we het voor die mensen belangrijk dat ze voorrang geven aan de schoolcarrière van hun kinderen, die op de ouderavond aan het eind van het schooljaar op basis van het schoolrapport wordt besproken”, zegt Theo Kuppens, coördinerend directeur VCOV.

Opvang

Is er ook een probleem van opvang in de scholen? “Het kan gebeuren dat een school alleen maar in opvang voorziet door de kinderen te laten spelen op de speelplaats, en dat er geen bredere pedagogische invulling wordt gegeven aan de opvang, maar ook dat is maar een minderheid”, zegt Kuppens. “Het is een moeilijke kwestie natuurlijk, want de leerkrachten moeten ook aanwezig zijn op deliberaties en klasvergaderingen. Maar de school heeft toch de plicht om in een kwalitatieve opvang te voorzien.”

VCOV denkt eraan de affichecampagne ook bij het begin van het volgende schooljaar te herhalen, want terwijl er ouders zijn die hun kinderen in juni te vroeg van school halen, zo zijn er ook ouders die in september denken dat het mogelijk moet zijn om hun kinderen wat later naar school te sturen dan de eerste officiële schooldag.