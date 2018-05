Genk -

Theatergezelschap Het Nieuwstedelijk staat met een zeer bijzondere voorstelling in het Genkse C-Mine. In ‘Gesprek met de Regen’ pakt de gevierde theatermaker Stijn Devillé uit met een regenprinter vier meter hoog boven de bühne waarmee hij het woorden kan laten regenen. De voorstelling gaat over een koppel dat omgaat met het verlies van een dochter. De man praat met de regen waar hij haar woorden in ziet verschijnen.