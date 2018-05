OVERZICHT. Dit zijn de meest historische WK-goals

Een ferme pegel, een sluwe vos, een staaltje techniek of een grote portie geluk. Al deze factoren komen doorheen de geschiedenis van het voetbal bij een of ander doelpunt wel eens terug. Een ding is alvast zeker. Bij het lijstje van onderstaande goals zal je soms stevig in de ogen moeten wrijven.

WK 1982 Spanje: Marco Tardelli scoort voor Italië een niet zo uitzonderlijk doelpunt in de finale tegen Argentinië, maar zijn viering met de twee armen horizontaal vooruit ging samen met de WK-titel de geschiedenisboeken in.

WK 1982 Spanje: Socrates’ bliksemschicht. Vooraleer de Braziliaanse aanvaller doelman Dasajev van USSR fusilleert troeft hij eerst simpel twee middenvelders af om de bal dan uiteindelijk snoeihard in de winkelhaak te trappen.

WK 1986 Mexico: Diego Maradona met zijn wereldberoemde Hand van God in de kwartfinale Argentinië - Engeland. Bij een 0-0 stand zet de Argentijnse superster zijn team op weg naar de halve finale door een inkomende center met de hand over de keeper te liften. De scheidsrechter denkt dat Maradona het leer met het hoofd beroert en keurt het doelpunt goed. Het begin van het einde voor de Engelsen. De troepen van coach Bobby Robson verloren de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 en bleven verweesd achter. Ze stapten de volgende dag vol ongeloof terug op het vliegtuig richting Groot-Brittannië.

WK 1994 VS: Maradona rondt een knappe ééntijdscombinatie over een vijftal stationnetjes af door het leer tegen Griekenland enig mooi in de bovenhoek te leggen.

WK 2002 Zuid-Korea/Japan: Snelste WK-goal op een WK ooit. Ze werd tot nog toe gemaakt door Hakan Sukur. Sukur scoorde na 10,89 seconden, na mistasten in de Zuid-Koreaanse verdediging.

WK 2002 Japan/Zuid-Korea: In de wedstrijd Zuid-Korea - Portugal laat Park Ji-Sung, ex-Manchester Unitedspeler, een ferm staaltje techniek zien. Op een voorzet vanop links legt hij de bal dood op zijn borst om dan voor de bal de grond raakt met rechts zijn belager op het verkeerde been te zetten. Resultaat: Verschroeiend uithalen met links, door de benen van de keeper binnen.

WK 2006 Duitsland: Joe Cole controleert in de wedstrijd Zweden - Engeland de bal na een dik halfuur spelen met de borst en pakt dan uit met een misleidende volley die aan de verste paal binnenvalt.

WK 2010 Zuid-Afrika: Zelden is een doelpunt even mooi als de viering. Tshabalala slaagde er wel in. De linkerflankaanvaller scoorde in de openingsmatch van het WK in eigen land tegen Mexico het allereerste doelpunt. En hoe? Een counter dodelijk afgerond. Meer kan een bal niet in de winkelhaak belanden. Een dansje met enkele ploegmaats kan dan niet ontbreken.

WK 2014 Brazilië: Robin Van Persie met zijn Flying Dutchman. Nederland leerde toenmalig wereldkampioen Spanje in de groepsfase een lesje door La Roja met 1-5 te kloppen. De 1-1 van een naar de bal duikende Van Persie ging de geschiedenis in als de ‘Vliegende Hollander’.

WK 2014 Brazilië: James Rodriguez’ treffer wordt uiteindelijk tot doelpunt van het toernooi verkozen. Tegen Uruguay tovert de Colombiaan met de rug naar doel een beheerste borstcontrole uit zijn lijf, om dan vervolgens tot de verbazing van iedereen de handschoenen van Muslera uit te testen. Die maakte geen schijn van kans en werd geklopt door een toen 22-jarige James, wat hem een transfer (80 miljoen euro nvdr.) naar Real Madrid opleverde.

WK 2014 Brazilië: Wonderbaarlijke volley van Mario Götze in finale Duitsland - Argentinië. Götze bracht de Mannschaft acht minuten voor affluiten van de verlengingen na een assist van Schürrle uit een erg scherpe hoek 1-0 voor. Hij verraste doelman Romero compleet. De Argentijnen kwamen niet meer terug. Duitsland kroonde zich zo voor de vierde keer tot Weltmeister, wereldkampioen.

