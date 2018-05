Dit is de beste manier om je ex te vergeten volgens de wetenschap

Een liefdesbreuk is vaak zwaar om te verwerken en gezond is het ook niet. Sommige mensen krijgen last van slapeloosheid en zelfs een verminderde immuniteit. Maar er is hoop: een kleine wetenschappelijke studie, verschenen in het vakblad Journal of Experimental Psychology: General reikt een manieren aan om een breuk optimaal te boven te komen.

Een team wetenschappers aan de universiteit van Missouri–St. Louis verzamelde een groep van 24 mensen met een gebroken hart. Elke deelnemer was tussen de 20 en 37 jaar oud en had net een relatie van gemiddeld 2,5 jaar achter de rug. Sommigen onder hen werden gedumpt, anderen hadden zelf een punt achter de relatie gezet. Maar iedereen was er van aangedaan en de meesten zagen hun ex nog graag. De vorsers testten drie cognitieve strategieën uit en bekeken welke het best werken tegen liefdesverdriet.

Drie manieren

Bij de eerste strategie moesten enkele proefpersonen zich focussen op de negatieve eigenschappen van de ex-partner. Door die uit te vergroten, zou de breuk draaglijker worden. Bij de tweede moesten mensen vrede nemen met hun gevoelens. Want als je aan jezelf zegt dat het oké is om nog iemand graag te zien die niet meer bij je is, zou je hem of haar sneller laten varen dan dat je tegen de gevoelens vecht. De derde en laatste strategie: afleiding zoeken.

Foto’s van je ex

In de volgende fase van de studie lieten de vorsers een foto van de exen zien. Dat kan ook in het echte leven gebeuren, waar we vaak kiekjes van ex-geliefden zien verschijnen op sociale media. Om te weten wat er omging in de hoofden van de singles, werden elektroden op hun hoofden bevestigd die de emoties in kaart konden brengen. De deelnemers kregen ook nog eens een vragenlijst waarop ze moesten aangeven hoeveel liefde ze (niet) voelden voor hun voormalige partner.

Negatief daglicht

Wat blijkt nu? De drie cognitieve strategieën leidden allemaal tot een verminderde emotionele respons bij het zien van de foto’s. Maar enkel de mensen die hun ex in een negatief daglicht plaatsten koesterden ook verminderde gevoelens van liefde tegenover hun ex. “In het begin is het moeilijk om iemand die je nog graag ziet vanuit een negatief standpunt te bekijken. Je zal je nog slechter voelen, maar het loont op termijn”, zegt co-auteur Sandra Langeslag, verbonden aan het Neurocognition of Emotion and Motivation Lab van de universiteit.