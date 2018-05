Parijs-Roubaix eert overleden Michael Goolaerts met kasseistrook

Als eerbetoon aan de veel te vroege overleden Michael Goolaerts zal een kasseistrook van Parijs-Roubaix herdoopt worden tot “Secteur Pavé Michael Goolaerts”. Dat meldt Radio 2.

Michael Goolaerts overleed in april na een hartstilstand tijdens de kasseiklassieker. De kasseistrook in het Noord-Franse Biastre zal samen met een herdenkingsmonument op 10 juni worden ingehuldigd in het bijzijn van familie en vrienden van Michael.

Heistse Pijl

Goolaerts was afkomstig uit Hallaar, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg, waar zaterdag de Heistse Pijl (1.1) wordt gereden, die wedstrijd kreeg voortaan al de ondertitel “in memoriam Michael Goolaerts”en de meest strijdlustige renner in de wedstrijd krijgt na afloop ook de Prijs Michael Goolaerts.