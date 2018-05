Elise Mertens plaatst zich ondanks sputterende opslag vlot voor volgende ronde op Roland Garros

Elise Mertens heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. En hoe: de 22-jarige Limburgse kende in de tweede ronde geen enkel probleem met de 26-jarige Britse Heather Watson.

Sputterende opslag

Mertens begon furieus aan haar wedstrijd en ging meteen tweemaal door de opslag van Watson. De 22-jarige Mertens liep uit tot 3-0, maar liet het dan na om de set eenvoudig uit te spelen. Beide speelsters wonnen in de eerste set geen enkel eigen opslagspel meer. Maar liefst zeven keer op rij gingen ze door elkaars opslag. Mertens pakte de eerste set uiteindelijk met 6-3, omdat zij in het begin van de set wel een keer haar eigen opslagspel kon verzilveren.

Ook in de tweede set verloren Mertens en de 26-jarige Watson voortdurend hun eigen opslagspel. Onze landgenote maakte net wat minder fouten en kreeg bij 5-4 twee matchballen op de opslag van Watson. De eerste matchbalwas meteen de goede, waardoor Mertens zich plaatste voor de derde ronde.

1/8e finales lonken

Vorig jaar moest Mertens bij haar eerste deelname aan Roland Garros in de derde ronde inpakken na een nederlaag tegen Venus Williams (WTA 9).

In de derde ronde neemt Mertens het deze keer op tegen de winnares van het duel tussen de Australische Daria Gavrilova (WTA-25) en de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-73). Twee haalbare kaarten. Mertens klopte Gavrilova vorig jaar al in de eerste ronde van Roland Garros en vloerde haar dit jaar opnieuw op de Australian Open. Van Pera won Mertens enkele maanden geleden nog in Miami in twee sets (7-5 en 6-3). In een mogelijke achtste finale wordt het echter andere koek voor Mertens. Dan wacht een mogelijke confrontatie met Simona Halep. De Roemeense is de nummer één op de wereldranglijst en speelde vorig jaar nog de finale in Parijs (die ze net als in 2014 verloor).

