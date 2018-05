E-commercegigant Alibaba plant distributiecentrum in Luik: honderden jobs

Het Chinese Alibaba lonkt naar ons land voor de bouw van een groot distributiecentrum, in Luik. Premier Charles Michel (MR) voert daarover gesprekken met topman Jack Ma en die zitten “in een verregaand stadium”. Dat schrijven De Tijd en L’Echo. Intussen heeft Cainiao, de logistieke arm van Alibaba, Luik uitgekozen als logistiek bruggenhoofd.

Alibaba is de Chinese tegenhanger van het Amerikaanse Amazon. Het bedrijf is al actief op de Europese markt, maar wil zijn positie versterken. De komst van Alibaba moet op korte termijn enkele honderden jobs opleveren. Op middellange termijn is er zelfs sprake van meer dan duizend banen.

De e-commercereus heeft daarom zijn oog laten vallen op Luik en de bijhorende luchthaven, die nu al goed verbonden is met China. Donderdag maakte de Luikse luchthaven alvast bekend dat het Chinese logistieke bedrijf Cainiao, de logistieke arm van Alibaba, Luik heeft uitgekozen als logistiek knooppunt voor Europa.

Cainiao - onderdeel van de Alibaba-groep, is al actief op de Luikse luchthaven met e-commercezendingen, maar door van Luik de Europese hub te maken zal het volume stijgen en zullen meer vluchten worden uitgevoerd tussen Azië en Liege Airport.