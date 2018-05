Serena Williams lanceert modelijn

Serena Williams bracht op donderdag een eigen modecollectie op de markt. Het gaat om een twaalfdelige capsulecollectie bestaande uit sportieve basisstukken. Zo slaagt de Amerikaanse er naar eigen zeggen eindelijk in om haar jeugddroom in vervulling te laten gaan.

Serena Williams heeft als atlete haar strepen al meer dan dik verdiend, maar na de tenniswereld wil ze nu ook de modewereld veroveren. De Amerikaanse mag dan wel geen complete nobele onbekende in de modebranche zijn, omdat ze eerder al succesvolle samenwerkingen aanging met Nike en Puma, maar nu gaat ze met een eigen modecollectie net nog een stukje verder.

Met haar modecollectie 'Serena' doet de Amerikaanse een jeugddroom in vervulling gaan. Serena Williams studeerde immers aan de Art Institute of Fort Lauderdale en zette haar tenniscarrière hiervoor zelfs even op een laag pitje. De modecollectie 'Serena' is een twaalfdelige capsulecollectie, bestaande uit comfortabele, sportieve kledingstukken.

Op Instagram kondigde Serena haar collectie als volgt aan: "Men zegt dat het leven om timing draait. Ik leerde deze les toen ik achttien was en ervoor koos om mijn tenniscarrière op een laag pitje te plaatsen omdat ik naar de modeschool wilde. Sommigen bekritiseerden die beslissing, maar ik wist dat ik twee liefdes in mijn leven had, namelijk tennis en mode, en ik moest een manier vinden om die allebei in mijn leven te integreren."

"De voorbije vijftien jaar zorgden ervoor dat ik enkel harder ging werken. Ik maakte een aantal valse starts en ik kreeg vaak het deksel op de neus van mensen uit de modebranche, maar daardoor ontdekte ik wat het betekent om in jezelf te investeren en het geloof in mezelf stimuleerde me om mijn droom te bereiken. Vandaag mag ik trots mijn eigen modecollectie voorstellen. Blijf in jezelf geloven, je bent het waard."