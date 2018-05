Deze Belg gaat na minder voorjaar voor “mooi resultaat” in Dauphiné en geldt als een van de troeven van BMC

Dylan Teuns is een van de troeven bij BMC in het Critérium du Dauphiné (WorldTour), de achtdaagse Franse rittenkoers die zondag begint met een proloog in Valence.

Teuns verzamelde dit voorjaar enkele ereplaatsen (zesde in Parijs-Nice, zevende in Brabantse Pijl, elfde in het Baskenland), maar een klinkende prestatie bleef uit. Vooral Luik-Bastenaken-Luik (20e) en Waalse Pijl (30e) vielen tegen. “Na een moeilijk eerste deel van het jaar laste ik een korte onderbreking in, alvorens te hernemen in Hammer Stavanger (vorig weekend, red). Het was een korte en intense race en een goeie warm-up voor de Dauphiné. We bekijken het dag per dag, maar mijn vorm is goed. Ik ga alles geven en proberen een mooi resultaat te halen”, zegt de 26-jarige renner.

Naast Teuns krijgen ook de Italiaan Damiano Caruso en de Amerikaan Brent Bookwalter een beschermde rol bij BMC. De rest van het team bestaat uit de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Zwitsers Tom Bohli en Danilo Wyss en de Amerikaan Joey Rosskopf.

