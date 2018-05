Moet je nu doorgieten of zachtjes inschenken? In een gekoeld glas of toch maar beter niet? En is die geslepen ‘D’ op de bodem dat glas nu écht het geheim van de perfecte pareling? Over het inschenken van de perfecte Duvel is al menige discussie gevoerd. Maar de manier waarop Kenneth Van Renterghem zijn klanten in het Gentse café Gloria deze Belgische trots serveert is wel heel bijzonder. Voor wie het zelf eens wil proberen: best in nuchtere toestand!