Ariana Grande showt nieuw lief

Ariana Grande (24) en Pete Davidson (24) hebben via een foto op Instagram hun relatie bevestigd. De popzangeres en de komiek leerden elkaar enkele weken geleden kennen tijdens haar gastoptreden in de talkshow Saturday Night Live, waar de vonk blijkbaar oversloeg.

Enkele weken na haar breuk met rapper Mac Miller heeft Ariana Grande haar relatie met Pete Davidson bevestigd. De Amerikaanse komiek en acteur postte een schattige foto van hen samen op Instagram, met het bijschrift: "De geheime kamer is geopend", een directe referentie naar het boek 'The Chamber Of Secrets' uit de reeks van Harry Potter.

De vonk tussen Ariana Grande en Pete Davidson zou zijn overgeslaan tijdens haar gastoptreden in de populaire talkshow Saturday Night Live. De komiek maakt deel uit van het vaste team van medewerkers van de show.