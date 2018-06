Dit zijn de nieuwste swimwear trends voor je kids

Ravotten in het zwembad? Met de juiste swimwear zijn je kids helemaal in vakantiestemming. Van prints tot opvallende details, dit zijn de swimwear trends voor je kids!

Het gaat om de details

Dit seizoen mag de swimwear van je kids best wat meer zijn. Opvallende bandjes, ruffles en verrassende snits geven een speelse toets aan hun bikini of zwembroek. Less is not always more!

Mix’n match met kleur

Opvallende kleuren die lijnrecht tegenover elkaar staan in het kleurenspectrum, dat is het principe van color blocking. Hoe feller en opvallender de kleuren, hoe beter.

Animalitis

Een beestenboel aan het zwembad? Check! Dieren blijven goed scoren, dus speel hierop in tijdens het swimwear-shoppen. Vissen, vogels of zoogdieren? Laat de dierenvriend in je los!

Prints, prints, prints

Of je nu kiest voor een kleine, fijne print of een grote fotoprint: met een opvallend printje doe je nooit fout. Tip: vooral de zogenaamde ‘collages’ ga je deze zomer overal terugzien.