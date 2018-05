Frank Lampard debuteert als coach bij Engelse tweedeklasser

Frank Lampard heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend als trainer bij Derby County. Dat bevestigt de nummer zes uit de voorbije Championship (Engelse tweede klasse) donderdag op de clubwebsite.

Voor de 39-jarige Lampard wordt het zijn eerste job als hoofdcoach. De gewezen middenvelder maakte dertien jaar het mooie weer bij Chelsea, waarmee hij onder meer drie keer kampioen werd, de Champions League (2012) en de Europa League (2013) won. Hij droeg ook het shirt van West Ham, Manchester City en New York City. Bij die laatste club zette de 106-voudig international (29 goals) in februari 2017 een punt achter zijn indrukwekkende spelerscarrière.

“Ik heb altijd een club met een grote traditie en geschiedenis zoals Derby County willen coachen. Dus dit is een mooie kans”, zegt Lampard, die Gary Rowett vervangt. “Dit is mijn eerste job als manager, maar ik heb samengewerkt met enkele van de beste trainers in de wereld en ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten en in die van het team rondom mij. Het wordt niet gemakkelijk, dat is coach zijn van een ploeg nooit, maar ik kijk echt uit naar de uitdaging.”

Derby beëindigde het afgelopen seizoen als zesde in de Championship. In de play-offs voor promotie botste het op Fulham en Denis Odoi.