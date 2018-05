De Britse Queen heeft ongepubliceerde foto van Harry en Meghan in woonkamer staan

Queen Elisabeth is overduidelijk dol op prins Harry en Meghan Markle. Een Brits tijdschrift ontdekte namelijk dat er een ongepubliceerde foto van het kersverse koppel in haar woonkamer uitgestald staat. Het portret is zichtbaar op de achtergrond van een foto die op woensdag werd genomen tijdens het bezoek van een Australische functionaris aan Buckingham Palace.

Op woensdag bezocht George Brandis, een hooggeplaatste Australische functionaris in het Verenigd Koninkrijk, de Britse Queen in Buckingham Palace. De foto van de ontmoeting kreeg meteen de nodige persaandacht, maar dat had weinig te maken met de meeting zelf. Het tijdschrift Hello ontdekte immers een ongepubliceerde portretfoto van prins Harry en Meghan Markle op de achtergrond van de foto in kwestie.

Het fotokader met de foto staat op een bijzettafeltje in de woonkamer van Buckingham Palace, waar op regelmatige tijdstippen officiële ontmoetingen plaatsvinden. Op de foto zijn Harry en Meghan in een omhelzing te zien, gekleed in een lichtblauwe jurk en een blauw pak. Wanneer de foto genomen is, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk maakt hij deel uit van de fotoreeks die in december ter gelegenheid van de verloving van het koppel gemaakt werd. Toen werden er slechts drie foto's officieel vrijgegeven.