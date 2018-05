Wendy Van Wanten zoekt opnieuw een man

Wendy Van Wanten (58) gaat weer op zoek naar een man. Niet dat er voor Frans reden tot paniek is, want het is allemaal gespeeld. James Cooke maakt met zijn productiehuis Uitgezonderd een theaterparodie op de realityreeks Wie Wordt de Man van Wendy?

Het is intussen al twaalf jaar geleden dat Wendy Van Wanten haar Franske vond via het VTM-programma Wie Wordt de Man van Wendy?, en straks slaat ze in het theater weer een nieuwe man aan de haak. James Cooke, die eerder al parodieën maakte op onder meer De Buurtpolitie en Boer zkt Vrouw, pakt nu uit met een komedie rond de zoektocht van Wendy.

“Frans hoeft zich geen zorgen te maken”, aldus Wendy, die zelf de hoofdrol speelt. “Het is maar theater. Karel Deruwe en ­Andy Peelman worden mijn tegenspelers, maar ik ga na afloop van de voorstelling echt niet met hen naar huis, wél met Frans.”

Het nieuwe project is een uitdaging voor de actrice: “Wendy die Wendy speelt: het is de eerste keer dat het gebeurt. Een avontuur dat ik durf aan te gaan omdat James Cooke de producent is. Ik leerde hem veel beter kennen op de boot tijdens Gert Late Night (Wendy was er een centrale gast, nvdr.) en daar klikte het enorm tussen ons.”

Met deze nieuwe rol en onlangs nog de verzoening met haar zoon Dylan, gaat het Wendy voor de wind. “Privé tot rust komen, maakt het professioneel ook gemakkelijker. Mijn carrière gaat op en neer, maar ik geniet met volle teugen. Alles uit het leven halen, dat is belangrijk. Nieuwe uitdagingen blijven aangaan houdt je jong.”

Braaf versus aantrekkelijk

In de nieuwe theaterparodie is het programma Wie Wordt de Man van Wendy? net afgelopen. Wendy koos onder druk van de manager voor een brave man (Karel Deruwe), maar eigenlijk gaf ze voorkeur aan een knappe, jonge bink (Andy ­Peelman).

“Ik kan het nog altijd niet ge­loven”, glundert De Buurtpolitie-acteur Andy ­Peelman. “Twintig jaar geleden mocht ik voor vrienden een keer de volgspot bedienen tijdens een optreden van Wendy. En nu sta ik niet alleen met haar op het podium, maar valt ze ook op mij.”

Zijn concurrent Karel Deruwe wordt met deze voorstelling al voor de tweede keer aan Wendy gekoppeld; eerder speelde hij in de ­musical Peter Pan al eens haar echtgenoot.

‘Wie Wordt de Man van Wendy?’ - Vanaf 11 oktober in het Fakkeltheater. Meer info via

uitgezonderd.be