Paard gewond na mislukte diefstal

Ham -

Dieven hebben dinsdagnacht geprobeerd om een grote eg uit een weide in de Kerkeneikestraat in Kwaadmechelen te stelen, maar dat mislukte. In het tumult raakte ook een van de twee paarden in de wei gewond. Mogelijk het werk van de dieven. “Ons paard Faith had een diepe snede van 15 centimeter en sporen van harde slagen, onder meer in de nek”, vertelt een geschrokken eigenares Sarah Cools.