Bedrijfssite in Bocholt in lichterlaaie: brandweer blust al hele nacht, vrees voor explosie

Bocholt -

In Reppel (Bocholt) aan de Grote Baan ging voorbije nacht de bedrijfssite rondom ‘t Inboedelke quasi volledig in vlammen op. Op het terrein bevinden zich meerdere loodsen waar zich meerdere firma’s huisvesten. De vlammenzee werd rond 0.30 uur opgemerkt en toen de brandweer arriveerde stond een groot deel van de site in lichterlaaie.