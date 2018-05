Rob Vanoudenhoven: “Mijn vader zette pistool tegen hoofd van mijn moeder”

Hij beschreef zijn helse jeugd al in een boek, maar nu sprak tv-maker Rob Vanoudenhoven (50) er ook over op tv. “Mijn vader was alcoholverslaafd en zot van wapens.”

In 2009 bracht Rob Vanoudenhoven het boek Uit de Schaduw uit, over zijn turbulente jeugd en zijn alcoholverslaafde vader die zijn leven liet voor de drank. Gisteren, in de rubriek Bedgeheimen bij James Cooke in Gert Late Night, herhaalde de tv-maker dat zijn ouders uit elkaar gingen toen hij veertien was en dat het huwelijk een hel was.

“Mijn vader was een zeer zware alcoholicus, ik heb daar heel veel mot van gehad, er zijn heel heftige dingen gebeurd. Toen ik acht was, zaten we aan de grond. Mijn vader was zot van wapens, we hadden geen nagel om aan ons gat te krabben en toch had hij weer een wapen gekocht. Ineens hoorde ik geroep uit de slaapkamer van mijn moeder: hij had mijn moeder uit bed gesleurd aan de haren en een pistool tegen haar hoofd gezet. Toen heeft mijn moeder beslist: nu is het gedaan. Dat was de gelukkigste dag. Ik heb echt veel meegemaakt, hoor. Mijn vader ging zelfmoord plegen en met de auto tegen de telefoonpaal rijden. Tien, vijftien meter voor die auto de telefoonpaal raakte, zag ik de remlichten aangaan. Ik dacht: onnozelaar, ge moet gas geven, omdat ik er écht genoeg van had. Mijn vader zag mijn moeder doodgraag, maar de drank was eigenlijk zijn eerste vrouw.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.