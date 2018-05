Smaakmaker Carcela blijft bij Standard

Een pak stress valt weg aan de boorden van de Maas: Standard heeft immers de optie gelicht voor Mehdi Carcela, waardoor de smaakmaker langer in Luik zal blijven. Dat meldt La Dernière Heure.

Mehdi Carcela keerde in januari voor de derde keer terug naar Luik en was de bezieler van de sterke remonte, die bekroond werd met de beker en een tweede plek in Play-off 1. Hij werd aanvankelijk uitgeleend door het Spaanse Granada maar tekende nu een contract tot 2021.

Carcela bereidt momenteel het WK met Marokko voor.