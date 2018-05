Diepenbekenaar wint De Humorklas 2018 van Radio 2

Diepenbeek - Op woensdag 30 mei vond de finale plaats van De Humorklas 2018 van Radio 2. De drie finalisten Amelie Albrecht (Dendermonde), Elias Van Dingenen (Gent) en Yannick Noben (Diepenbeek) streden voor de titel van Beste Leerling van De Humorklas van Radio 2 in het Cultuurcentrum De Werf in Aalst.

De drie finalisten werden beoordeeld door een jury bestaande uit Urbanus, Maaike Cafmeyer, journalist Karel Michiels, Han Coucke en Radio 2-nethoofd Jan Knudde. Uiteindelijk was het Yannick Noben, specialist ontmijnen bij het leger, die met de eretitel ging lopen. Hij werd bekroond tot Beste Leerling van De Humorklas 2018.

In het juryverslag dat werd voorgelezen door juryvoorzitter Urbanus, stond: “Yannick heeft een goede podiumpresence, een krachtige stem, een straffe interactie met het publiek, hij is heel grappig en heeft vooral ook een diepe bodem. In zijn hilarische stuk zat ook een boodschap: we moeten hier niet klagen. En was zijn tijd niet om, dan stond hij nu wellicht nog te vertellen.”

De Humorklas 2018 begon in januari 2018 met ruim 90 kandidaten die een filmpje instuurden. 42 van hen deden auditie, en daaruit werden de uiteindelijk 9 leerlingen van De Humorklas geselecteerd. Meester Han Coucke ging met hen aan de slag. Ze kregen ook workshops van gastdocenten Rob Vanoudenhoven (vak: improvisatie), Bert Gabriëls (vak: schrijven voor radio en tv) en Raf Walschaert (vak: schrijven van liedjes).