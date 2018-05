Nergens zoveel nieuwe jobs als in Limburg

HasseltNergens in Vlaanderen komen er zoveel jobs bij als in Limburg. In de periode 2015-2016 groeide het aantal nieuwe jobs hier met 72 per duizend bestaande jobs (7,2%). In België scoort enkel Waals-Brabant (7,5%) hoger. Rekening houdend met het aantal verdwenen banen groeide de jobmarkt in Limburg nog met 2 procent. Dat blijkt uit een nieuwe studie. “Dit bewijst dat Limburg sterk bezig is”, zegt professor en arbeidsmarktexpert Ludo Struyven (KULeuven).