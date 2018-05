In de nacht van dinsdag op woensdag is de chalet aan de voormalige skipiste in Kattevennen volledig uitgebrand. Omdat er een vermoeden is van brandstichting werd het gebied afgesloten voor onderzoek. Vandaag komt de deskundige ter plaatse. De kunstmatige schans voor snowboarders die er gepland is, komt niet in gedrang. Een geplande opname komende week voor de verfilming van ‘De Collega’s’ valt wel in het water.