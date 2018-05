Vandaag is het D-day voor Park Houthalen. Met een zege tegen Racing Mechelen is de promotie naar derde amateurliga voor 99,9 procent zeker. Opvallend is dat bij Park ‘futsalkeeper’ Niels Jeurgen vanavond in doel staat. Nochtans was de 25-jarige ingenieur voor de start van het seizoen pas de nummer drie in de pikorde achter Jordi Decoster en Seppe Goossens.