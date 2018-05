De U7 spelen vanaf volgend seizoen niet langer vijf tegen vijf, maar wel drie tegen drie. Dat is de belangrijkste wijziging die Voetbal Vlaanderen vanaf 1 juli doorvoert aan de jeugdcompetitie. “Het is wetenschappelijk bewezen dat de stap van twee tegen twee naar vijf tegen vijf te groot was. Vandaar deze nieuwe tussenstap”, reageert Guy Beckers van Voetbal Vlaanderen.