cupertinoHet was een klein onopvallend berichtje: Apple gaat in samenwerking met de Duitse autobouwer Volkswagen busjes ombouwen tot zelfrijdende shuttles op het bedrijfsterrein in Silicon Valley. Van het ooit ambitieuze Titan-project, waar op zeker moment tot 1.000 ingenieurs aan de slag waren, is dus weinig overgebleven. Of hoe niet alles wat Apple aanraakt, verandert in goud.