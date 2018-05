HASSELT Lilith Appeltans is amper acht, maar heeft nu al een eigen website en Facebookpagina met bijna vijftigduizend bezoekers in de eerste week. Ze leert er haar kijkers gebarentaal aan en daar heeft ze een goede reden voor: haar broertje Ernest (5) heeft het syndroom van Down en kan zo gemakkelijker communiceren. “Vroeger werd hij boos omdat ik hem niet begreep. Sinds we met gebaren spreken, geeft hij mij veel knuffels.”