Poetin-criticus verrijst, moord blijkt valstrik

Executie in scène gezet om moordcomplot te verijdelen

KievEen kritische journalist die Rusland vorig jaar ontvluchtte uit vrees voor zijn leven, heeft voor een bedenkelijke mediastunt gezorgd. Arkadi Babtsjenko (41) zette samen met de Oekraïense geheime dienst zijn eigen dood in scène om zo een “Russisch moordcomplot” te ontmaskeren. Uren nadat het bericht over de ‘moord’ de wereld rondging, verscheen hij gisteren springlevend op een persconferentie – met excuses aan zijn vrouw die ook dacht dat hij vermoord was.