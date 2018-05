“Terroristen moet je ook na hun straf in de cel kunnen houden”

HasseltDat Benjamin Herman kon radicaliseren onder invloed van twee medegevangenen, doet opnieuw de discussie oplaaien over het gevangenisregime van geradicaliseerde gedetineerden. Moeten we naar aparte vleugels voor álle geradicaliseerden? Advocaat Walter Damen vindt van wel. Hij pleit er ook voor om nu al verder te kijken: “De eerste terreurgevangenen komen vandaag al vrij. Als blijkt dat ze een manifest gevaar vormen voor de samenleving, moeten we ze ook na het einde van hun straf in de cel kunnen houden.”