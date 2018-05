Okapi Aalstar grijpt laatste kaartje voor halve finales play-offs

Okapi Aalstar heeft zich woensdagavond als laatste geplaatst voor de halve finales van de play-offs. Aalst won daarvoor thuis met 81-71 van Bergen. Aan de rust stond het 38-32.

Vernon Taylor (20 punten), Wesley Major Channels (17 punten) en Olivier Troisfontaines (13 punten) scoorden het meest voor Aalst. Aan de overkant waren Chris Jones (14 punten), Garlon Green (13 punten) en Delano Demps III (11 punten) de uitblinkers.

In de halve finales (best of 3) staan Aalstar en Oostende op vrijdag 1 juni, zondag 3 juni en eventueel dinsdag 5 juni tegenover elkaar. Ook Antwerp en Charleroi strijden om een plaatsje in de finale. Hun wedstrijden vinden plaats op zaterdag 2 juni, maandag 4 juni en eventueel woensdag 6 juni.