Broer van Benjamin Herman opgepakt “uit vrees voor wraak”

De broer van Benjamin Herman, de dader van de aanslag in Luik, is woensdagnamiddag opgepakt, melden Franstalige media en werd ook bevestigd aan VTM Nieuws. Hij werd opgespoord omdat er gevreesd werd voor wraakacties. De man werd intussen opnieuw vrijgelaten.

De 34-jarige Dimitri Herman werd woensdagnamiddag opgepakt in Sclessin, nabij Luik. De man was sinds de aanslag van zijn broer onvindbaar, waar omdat er gevreesd werd dat hij de dood van zijn broer mogelijk wilde wreken, werd hij actief opgespoord. Na verhoor werd hij echter opnieuw vrijgelaten.

Benjamin en Dimitri Herman staan in Rochefort bekend als gevaarlijke mannen: ze pleegden samen meerdere overvallen in het verleden.

Vijftien slagen op het hoofd

Bij de aanslag in Luik kwamen dinsdag drie slachtoffers om het leven: twee agentes en een jongeman. Eerder vandaag bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat Benjamin Herman nog een moord gepleegd had. In de nacht voor de schietpartij bracht hij Michael Wilmet in Marche-en-Famenne om het leven. Uit een autopsie blijkt dat de ex-gedetineerde met vijftien slagen op het hoofd omgebracht is, zo meldt het parket van Luxemburg. Wilmet en Herman kenden elkaar uit het drugsmilieu.