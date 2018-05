Jeugdhuis weet het even niet meer: twaalfde inbraak in vijf jaar

Hasselt -

Opnieuw hebben dieven ingebroken in jeugdhuis Bar Choque in Kermt. Het is al de twaalfde keer in vijf jaar tijd, de afgelopen twee maanden was het zelfs drie keer prijs. “Hoe vaak moeten ze nog inbreken voordat de stad in actie schiet?”, zucht het bestuur. Schepen Valerie Del Re (sp.a) laat weten dat er een actieplan in de maak is.