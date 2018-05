Red Dragons gaan ook winnen in Slovakije

De Belgische nationale volleybalmannen hebben woensdagavond hun vierde wedstrijd in de Golden European League gewonnen van Slovakije (FIVB-26). Het werd 0-3 in Bratislava. De setstanden waren 23-25, 18-25 en 17-25.

De Red Dragons begonnen met Sam Deroo, Stijn D’hulst, François Lecat, Thomas Pardon, Jolan Cox, Arno Van de Velde en libero Lowie Stuer aan de wedstrijd. Nadien vielen Kevin Klinkenberg, Tomas Rousseaux, Gert Van Walle en Matthias Valkiers in.

Eerder wonnen de Belgen met 1-3 in Zweden (FIVB-78) en thuis met 3-2 van Slovakije (FIVB-26), maar gingen ze met 3-1 de boot in in Estland (FIVB-32). Dat behield woensdag zijn ongeslagen status door Zweden met 0-3 te verslaan. Estland gaat met vier zeges aan de leiding, voor België (3), Slovakije (1) en Zweden (0). De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four.