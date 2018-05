Fransman Damien Gaudin wint proloog in Ronde van Luxemburg, Sean De Bie is beste Belg

De 31-jarige Fransman Damien Gaudin (Direct Energie) heeft woensdagavond de proloog van de 78e Ronde van Luxemburg (cat. 2.BC) gewonnen.

In het centrum van de hoofdstad van het Groothertogdom legde hij 2,3 kilometer één seconde sneller af dan de Duitser Alexander Krieger. De Sloveen Jan Tratnik finishte als derde op drie seconden. Beste Belg werd Sean De Bie met een zesde plaats op zes seconden. Ook vorig jaar was Gaudin al de beste in de proloog van de Ronde van Luxemburg.

De Fransman Jonathan Hivert zette met 3:21 een eerste echte richttijd neerzette. Zijn land- en teamgenoot Gaudin deed daar meteen vijf seconden van af en gaf de hot seat niet meer uit handen. Hij boekte zijn zesde profzege, de eerste dit seizoen.

Donderdag volgt tussen Luxemburg Stad en Hesperange de eerste etappe. De renners werken dan een tocht af van 186,7 kilometer. Na 131,8 kilometer bereikt men een eerste keer de aankomstzone. Dan volgen nog drie plaatselijke ronden van elk 18,3 kilometer, met daarin telkens de beklimming van de Syren. Net als vorig jaar mag Gaudin de eerste rit in lijn afwerken met de gele leiderstrui om de schouders.

"Tourselectie afdwingen"



"Dat ik hier vorig jaar ook won, is geen garantie op succes, maar ik kan moeilijk ontkennen dat deze proloog me wonderwel goed ligt", reageerde Gaudin. "Hier moet je alles geven, over de gehele afstand. Ik heb een mindere start van mijn seizoen gehad, maar het beterde gaandeweg. Ik ben echt wel tevreden dat ik mijn manager Jean-René Bernaudeau kan bedanken met een zege."

Vorig jaar botste Damien Gaudin op een sterk BMC blok, met onder anderen Greg Van Avermaet en Jean-Pierre Drucker. Die zijn er dit jaar niet bij. "Deze Ronde van Luxemburg is een heel lastige koers. Onderschat dit niet. Het is hier geen meter vlak. Wij hebben wel een sterke ploeg, met Jonathen Hivert, Sylvain Chavanel en Adrien Petit. En er is geen enkel WorldTeam. Ik wil volgend jaar alvast terugkomen om hier een derde opeenvolgende keer de proloog te winnen. En het eindklassement? Dat zien we wel. Ik wil er alvast het maximum uithalen. Bovendien wil ik graag een selectie afdwingen voor de Tour de France."

Sean De Bie hoopt op nachten met regen

"Ondanks de kleine afstand, 2,3 kilometer, is dit een ontzettend zware proloog. Ook al doe ik dit wel graag. Over enkele kilometers keihard doorgeven, maar die helling op het einde zorgt ervoor dat je verzuurt tot achter de oren", zuchtte Sean De Bie. "Je komt dan boven en dan zie je een bord met daarop nog 700 meter. Lastig. In de Ronde van België trof ik niet direct mijn ideale parcours. In de Ronde van Luxemburg kan dat misschien anders zijn. Het is hier ook veel lastiger dan in de Baloise Belgium Tour."

De Bie hoopt op nachten met regen. Hij sukkelt immers met een graspollenallergie. "Dat is echt wel jammer. Ik ben in conditie en dan heb je dit voor. Heel vervelend is dat en een beetje frustrerend. Ik hoop dat het 's nacht goed regent en de pollen allemaal weg zijn. Maar het is wat het is. We zien wel wat deze Ronde van Luxemburg nog brengt. Ik wil me wel nog enkele keren laten zien."