Kirsten Flipkens strandt opnieuw in tweede ronde op Roland Garros

Kirsten Flipkens is er niet in geslaagd om voor de eerste keer in haar carrière door te stoten naar de derde ronde op Roland-Garros. De 32-jarige Antwerpse (WTA-65) ging in de tweede ronde kansloos onderuit tegen de 21-jarige Russische Daria Kasatkina (WTA-14): 6-3 en 6-3. Eerder op de dag kon David Goffin zich bij de mannen wél plaatsen voor de 1/16e finales in Parijs.