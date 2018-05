Hasselt -

Vaders die verbannen worden uit hun eigen huis, moeders die vakantie nemen om mee te studeren of wakker blijven als zoon- of dochterlief een gat in de nacht blokt. Zoals u gisteren in de krant kon lezen, blijkt uit een enquête van CM-chatlijn Teleblok en radiozender MNM dat driekwart van de ouders stress heeft tijdens de examens van hun kinderen. “Ik brand kaarsjes en kruis mijn vingers”, klinkt het.