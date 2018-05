De woensdag in de Nederlandse stad Schiedam door de politie doodgeschoten man is een 26-jarige man met een Syrische afkomst die sinds 2017 bij zijn vader in Schiedam woont. Dit heeft burgemeester Cor Lamers gezegd.

De neergeschoten man was bekend bij verschillende hulpinstanties. “Dit is echter een escalatie die we niet hebben zien aankomen. We gaan de komende tijd in de volle breedte onderzoek doen naar het gebeurde”, zei de burgemeester.

De zwaargewonde politiehond is inmiddels overleden.