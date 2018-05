Onze eerste WK tegenstander Panama: oud, traag en geen creativiteit

De Rode Duivels mogen geen kind hebben aan Panama, onze eerste tegenstander op het WK op 18 juni. De ploeg is oud, traag en mist creativiteit. Alleen als bondscoach Hernan Gomez het roer omgooit en voor wat meer frisse krachten kiest, hebben Courtois en co er misschien wat werk mee. Maar dat deed Gomez dinsdagnacht in de afscheidswedstrijd tegen Noord-Ierland (0-0) alvast niet.

Is Panama een vogel voor de kat?

Op basis van wat we zagen zeker wel. In Zwitserland ging het in maart met 6-0 de boot in, ook de wedstrijd tegen Noord-Ierland was geen hoogvlieger. De thuisspelers voetbalden ...