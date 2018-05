IS eist verantwoordelijkheid voor aanslag in Luik op

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft via haar propagandakanaal Amaq de verantwoordelijkheid van de aanslag in Luik opgeëist. “De dader is een soldaat van Islamitische Staat en heeft de operatie uitgevoerd in antwoord aan de oproepen om landen van de coalitie tegen IS aan te vallen”, zo luidt het.

Dader Benjamin Herman viel dinsdag rond 10.30 uur in het centrum van Luik twee agentes aan. Hij benaderde hen langs achteren en diende hen meerdere messteken toe. Vervolgens nam hij hun dienstwapen af en schoot hij beide vrouwen in koelen bloede neer. De twee slachtoffers zijn ter plaatse overleden. Vervolgens vluchtte Herman weg. Tijdens zijn vlucht probeerde hij een wagen te stelen. Daarbij schoot hij de passagier van de wagen, een jongeman van 22, dood. Zijn moeder zag het voor haar ogen gebeuren. Ooggetuigen hoorden minstens twintig schoten en hoorden de man ook “Allahu Akbar” roepen.

Terreurorganisatie ISIS heeft de aanslag intussen opgeëist. Via Telegram, een toepassing voor gecodeerde berichten, stuurde het propagandakanaal Amaq het volgende bericht rond: “De dader van Luik is een soldaat van Islamitische Staat. Hij voerde de operatie uit als antwoord op de oproepen om landen van de coalitie tegen ISIS aan te vallen.”

The Islamic State just claimed yesterday’s attack in Liège #Belgium pic.twitter.com/4asaTrqny0 — Pieter Van Ostaeyen (@p_vanostaeyen) 30 mei 2018

Herman verstopte zich daarna in een school vlakbij en hield er even een poetsvrouw gegijzeld. Rond 11 uur arriveerden de speciale antibanditisme-eenheden van de Luikse politie. De verdachte kwam al schietend de school buiten en verwondde zo nog vier agenten. Die hebben intussen allemaal het ziekenhuis mogen verlaten.

Eerder vandaag bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat Herman nog een moord gepleegd had. In de nacht voor de schietpartij bracht hij Michael Wilmet in Marche-en-Famenne om het leven.